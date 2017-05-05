'nün kadın yapılanmasına ! Gözaltındaki tek erkek...

AA

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Giriş Tarihi: 5.5.2017 13:48 Güncelleme Tarihi: 5.5.2017 14:02
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Gözaltındaki tek erkek...

merkezli 16 ildeki da haklarında yakalama kararı verilen 71 şüpheliden 54'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki tek erkek şüphelinin Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan bir üsteğmen olduğu öğrenildi

merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik da, örgütte "abla" olarak nitelenen 53 kadın ile Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmen gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik soruşturması kapsamında "İzmir il ablaları" oldukları ve kadın yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 71 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 54 zanlı yakalandı. Jandarma ekipleri, Güzelyalı semtinde "mütevelli üyesi" olduğu iddia edilen S.Ö'nün evinde yaptığı aramada, örgüte aidiyetliği gösteren aralarında çok sayıda F serisi bulunan 48 adet 1 Amerikan Doları ele geçirdi.

Gözaltına alınanlar arasında tek erkek şüphelinin ise Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında üsteğmen rütbesiyle görev yaptığı belirtildi.

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FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Gözaltındaki tek erkek...
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