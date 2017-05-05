haberi: 'da yakalanan 4 tutuklandı

AA

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Giriş Tarihi: 5.5.2017 13:24 Güncelleme Tarihi: 5.5.2017 13:25
Son dakika haberi: Batman'da yakalanan 4 terörist tutuklandı

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bir haberi 'dan geldi. Terör örgütü /'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 in tutuklandığı bildirildi.

'da terör örgütü /'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütsel eğitim alan 4 teröristin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda ele geçirilen tabancaya el konulduğu aktarılarak, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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Son dakika haberi: Batman'da yakalanan 4 terörist tutuklandı
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