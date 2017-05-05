Son dakika haberi: FETÖ'nün elebaşlarından biri daha yakalandı

Malezya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşları arasında gösterilen üçüncü bir şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

"Star Malaysia" gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Malezya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen İsmet Özçelik'in ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Özçelik, hafta içinde gözaltına alınan Turgay Karaman ve İhsan Aslan'ın ardından ülkede yakalanan üçüncü FETÖ mensubu oldu.

Özçelik'in dün akşam yerel saatle 17.30'da oğlu Süheyl ve kimliği açıklanmayan bir kişiyle arabasında seyir halindeyken gözaltına alındığı belirtildi.

Malezya Emniyet Müdürlüğü Özel Operasyon Birimi Müdürü Muhammed Fuzi Harun de Özçelik'in polis operasyonuyla gözaltına alındığını doğruladı.

Özçelik, aralık ayında gümrük görevlilerine karşı koyduğu gerekçesiyle Malezya polisi tarafından alıkonulmuş ve 50 gün gözaltında tutulmuştu.

FETÖ İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Türkiye istihbaratıyla FETÖ'nün örgütlendiği ülkelerin emniyet birimleriyle ortak yapılan operasyonlarla Fetullahçı hainlerle mücadelede yeni bir dönemin başladığı öğrenildi.

Artık FETÖ'cü hainler yurtdışında rahat hareket edemeyecek. Önümüzdeki günlerde sürpriz operasyonlarla kamuoyunda tanınmış isimlerin FETÖ operasyonları kapsamında yurtdışında gözaltına alınarak Türk emniyet yetkililerine teslim edileceği belirtiliyor.