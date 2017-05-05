Tehdit ihtimali araştırılıyor

Sarıyer Maslak'ta 29 Nisan akşamı yaşanan olayda, GEM TV Group'un İranlı sahibi Saeed Karimian ile Kuveytli iş ortağı Mohammed Mer al-Mutari'nin bulunduğu lüks aracı hedef alan saldırganlar aracı çapraz ateşe tuttu. Tanınmamak için kara çarşaf giyen kimliği belirsiz saldırganların açtığı ateş sonucu Karimian ve al-Mutari hayatını kaybetmişti. Saldırıda kullanılan lüks cip ise Kemerburgaz'da yol kenarında yakılmış halde bulunmuştu. Cipin çalıntı olduğu ve üzerine takılı olan sahte plakanın da ikiz plaka olduğu saptanmıştı. Cipten çıkan 9 mm çapındaki silahın Polis Kriminal Laboratuvarı'ndaki incelemesinin sürdüğü bildirildi.



7 GÜN GEÇTİ SIR PERDESİ KALKMADI



İran rejimine karşı muhalif kimliği nedeniyle hakkında 6 yıl gıyabi hapis cezası verilen İran asıllı İngiliz vatandaşı Saeed Karimian cinayetiyle ilgili sır perdesi aradan 7 gün geçmesine rağmen hala aralanamadı. Başta Türk dizileri olmak üzere çok sayıda yabancı film ve diziyi bünyesindeki 40 televizyon kanalı aracılığıyla İran, Irak, Arabistan, Dubai gibi ülkeleri kapsayan Asya ve Ortadoğu pazarına sunan GEM TV'nin bir çalışanı, patronu Saeed Karimian'ın harika bir adam ve büyük bir lider olduğunu söyledi. Yaklaşık 8 yıldır kendisini tanıdığını ifade eden çalışanı, Karimian'ın böylesi bir cinayete kurban gitmesine inanamadığını ifade etti.





DUBAİ OFİSİNDE 3 GÜNLÜK YAS

Dubai, İstanbul, ABD, Londra, Kanada ve Malezya'da 650'den fazla çalışanı bulunan GEM TV Group, 2006'da Londra'da kuruldu. Şirketin Dubai'deki ofisinde, Karimian'ın ölümü nedeniyle yas tutmak için çalışanların 3 günlük izne ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Bir başka şirket çalışanı, "Herhangi bir siyasi grupla veya herhangi biriyle herhangi bir sorunu yoktu. Onu kimin öldürdüğünü tahmin edemiyorum."

BİLGİSAYAR VE TELEFONU İNCELENİYOR

Çifte cinayetle ilgili her türlü bilgiyi ve ihtimali araştıran İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, soruşturma kapsamında Saeed Karimian'a ait dizüstü bilgisayarları ve cep telefonlarını incelemeye aldı. Polis, buradan hareketle işadamının herhangi bir tehdit alıp almadığını belirlemeye çalışıyor.



DAHA ÖNCE DE SALDIRI OLDU



Polisin aldığı ifadeler doğrultusunda Saeed Karimian'a daha önceden de bir suikast girişiminin yaşandığı ifade edildi. İddialara göre GEM TV'nin ofislerinden birine 20 gün kadar önce ateş edildi. O sırada sadece bir sekreter binadaydı ve kurşun içerdeki bir dolaba isabet etti. Saldırıda yaralanan olmadı.

İKİNCİ ARAÇ İZİ

Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için seferber oldu. Olayda gözcü konumunda ikinci bir aracın daha olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. İşadamının işyerinden çıktıktan olay anına kadar tüm kamera görüntüleri incelenmeye alındı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, zanlılar olayda kullanılan aracı yaktıktan sonra ikinci bir araçla kaçtılar.



KUVEYTLİ İŞADAMI MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞ

Öte yandan Saeed Karimian'ın yanında hayatını kaybeden Kuveytli aktivist ve hayırsever Muhammed Mer Al Mutairi'nin cenazesi, ülkesinde binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. Mutariri'nin 2008'de milletvekili adayı olduğu ancak seçilemediği belirtildi. Dün Kuveyt Parlamentosu'nda Muhammed Mer Al Mutairi'nin adının bir caddeye verilmesine yönelik bir teklif sunuldu.