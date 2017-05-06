‘Evet’e ikna olmuşlar

Başbakan Binali Yıldırım
, Moldova
'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Milletvekili Deniz Baykal başta olmak 'hayır' cephesini eleştiri yağmuruna tuttu. Yıldırım, şunları kaydetti:
MAKAM FASLINA GEÇMİŞLER:
'Hayır' kampanyası yapanlar doğrusu artık 'evet' çıktığına demek ki tam kani olmuşlar, şimdi 'hayır' grubunun adayı kim olacak, makam dağıtma faslına geçmişler. Bu iyi bir gelişme. Buna karşın daha günü gelmeden kimin nereye aday olacağı arayışına girmek, hem millete karşı bir nezaketsizliktir, hem de birinin bir başkasına makam ikramı demokrasiye çok uymaz. Ama söylediği sözün içinde doğru olan bir şey var. 'Hayır' kaybetmiş, 'evet' kazanmıştır. Dolayısıyla bu halk oylamasının sonucu bir kez daha onlar tarafından da tescil edilmiş.
HER OY AYNI AĞIRLIKTADIR:
"Ne olacakmış eğitimli, eğitimsiz? Oyları yeniden mi sayalım? Eğitimlileri ayrı, eğitimsizlerinkini ayrı sayıp bir katsayıyla mı çarpalım?" Bir türlü bunlar demokrasiyi, milli iradeyi zihinsel olarak kabul etmemenin getirdiği sonuçlardır. Geçmişte de "Çobanın oyuyla profesörün oyu aynı olur mu" diye birtakım laflar edenlerle bu lafı edenin arasında hiçbir fark yoktur. Demokrasiyi herkes içselleştirmelidir ve demokraside oyların ağırlık merkezi, ağırlığı aynıdır, her oy aynı şekilde temsil edilir.
MİLLET CEVABI VERİR:
Bizim çağrımız, 2019 seçimleriyle yürürlüğe girecek yeni sisteme uygun her türlü düzenlemenin Meclis'te bütün partilerin katılımıyla geniş kapsamlı görüşülerek, konuşularak yapılması doğrultusundadır. Buna yönelik daha önce çağrımızı yaptık. Tekrarlıyoruz, boykot etmekle, katılmamakla hiçbir sonuç alınmaz. Vatandaş, bunları uzaktan sakin bir şekilde izler, günü geldiğinde de herkese hak ettiği cevabı verir.
YILDIRIM: MOLDOVA VE ASYA, FETÖ'NÜN ARKASINDA OLMADI
Başbakan Yıldırım, mevkidaşı Pavel Filip'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, TİKA'nın bölgedeki desteğinin de süreceğini belirtti. Moldova'ya FETÖ ile mücadelede verdiği destekten dolayı teşekkür eden Yıldırım, "Moldova ve Asya'nın hiçbir zaman FETÖ'nün arkasında olmadığını" söyledi. Filip ise iki ülke arasındaki ilişkilerin hem siyasi hem de ekonomik anlamda "mükemmel" düzeyde olduğunu belirterek, iki ülke arasında "Stratejik İşbirliği Konseyi'nin oluşturulmasına dair ortak deklarasyonun önemli olduğunu söyledi. Filip, "Türkiye bizim dostumuzdur ve dostlar birbirlerini zor zamanlarda tanır" dedi. Yıldırım, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının açılışını da gerçekleştirdi. Türkiye'nin 236 yurtdışı misyonuyla dünyada en fazla diplomatik temsilciliğe sahip altıncı ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu yeni mekan, inşallah çok güzel iş birliklerinin oluşması ve iki ülke ilişkilerinin daha da ileri taşınması için önemli bir görev ifade eder" dedi.
İŞADAMLARIYLA KİŞİNEV'E ÇIKARMA YAPTI
Başbakan Yıldırım'ın, ikili ilişkilerin 25'inci yıldönümü dolayısıyla Moldova'nın başkenti Kişinev'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete, geniş bir işadamı kafilesi de katıldı. Kişinev ziyaretinin ilişkilere yeni bir boyut kazandıracağını vurgulayan Yıldırım, "400 milyon dolar civarında ticaret hacmimiz var, bu kolaylıkla 1 milyar dolar seviyesine çıkartılabilir. Türkiye'den bankacılık için talepler var. Bunların da değerlendirilmesiyle yatırımların artarak devam edeceğini söyleyebiliriz" diye konuştu . Moldova Başbakanı Pavel Filip de "Moldova Cumhuriyeti'ne Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti bizim için çok önemli. Kasım ayında yeni bir sayfa açtık. Çünkü biz artık stratejik bir ortak olarak devam ediyoruz. Görüşmemizde şunun da altını çizdik: Gerçekten potansiyelimiz büyük. Bunu daha da derinleştirmemiz lazım. Türk şirketlerinin Moldova'ya yatırımlarını bekliyoruz" ifadesini kullandı. Bu arada iki ülke arasında çeşitli anlaşmalara da imza atıldı. Terörizmle mücadele anlaşmasına göre, iki ülke içişleri bakanları bu konuda ortak çalışma yapacak.