Kılıçdaroğlu’na İnce’den salvolar

"Ben aday değilim" demek, "Aday olursam kazanamam" demektir

Partimizi, ülkemizi yormayın. Yeni kadro ve söylemlere ihtiyaç var



Referandumun ardından parti içi muhalefetin hareketlendiği ve kurultay kazanının kaynadığı CHP'de, Yalova Milletvekili Muharrem İnce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. 13 milletvekili ile dün Meclis'te basın toplantısı düzenleyen İnce, hem olağanüstü kurultay çağrısında bulundu hem de Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltti. Referandum sonuçlarını değerlendiren İnce, CHP tüzüğünde il, ilçe başkanı, genel başkanın nasıl seçileceğinin belli olduğunu ancak cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğinin yazılmadığını kaydetti. İl başkanları toplantısında, başkanlara kasımda olağan kurultay sözü verildiğini belirten İnce, Siyasi Partiler Kanunu'nun, 16 Ocak 2018'den önce, 2 yıl dolmadan olağan kurultayın toplanamayacağını söylediğinde, CHP yönetiminin geri adım attığını belirtti. Gelinen noktada Kılıçdaroğlu'na yakışanın olağanüstü tüzük ve program kurultayını toplamak olduğunu belirten İnce şunları söyledi:

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CUMHURBAŞKANLIĞI KURULTAYI: Bu olağanüstü kurultayımız cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır. İmza toplamak gibi sürece girmek partimizi yorar. Ama zorunlu hallerde bunun yapılmayacağı anlamı da çıkarılmamalıdır.



DEMOKRASİ: "Yeni sistemde cumhurbaşkanını Yüce Divan'a göndermek için 400 milletvekili gerekiyor, bu imkansız" deyip, Cumhurbaşkanı'nı eleştirirken, CHP'nin olağanüstü seçimli kurultay istemesi için de 650'ye imza gereklidir dersek, insanları inandıramayız. Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce partimizde demokrasi istemeliyiz. İstediği kişiyi, istediği zaman genel başkan yardımcısı yapabiliyorsa ve görevden alabiliyorsa sonra cumhurbaşkanına dönüp, "İstediğin kişiyi vali yapıyorsun, sonra görevden alıyorsun" deme hakkımız yoktur.

KILIÇDAROĞLU ABD PROJESİ Mİ?