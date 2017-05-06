Kılıçdaroğlu’na İnce’den salvolar

"Ben aday değilim" demek, "Aday olursam kazanamam" demektir
CHP'DE BÜYÜK KAVGA! CHP'Lİ İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA FLAŞ ÇAĞRI
Partimizi, ülkemizi yormayın. Yeni kadro ve söylemlere ihtiyaç var
Referandumun ardından parti içi muhalefetin hareketlendiği ve kurultay kazanının kaynadığı CHP'de, Yalova Milletvekili Muharrem İnce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. 13 milletvekili ile dün Meclis'te basın toplantısı düzenleyen İnce, hem olağanüstü kurultay çağrısında bulundu hem de Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltti. Referandum sonuçlarını değerlendiren İnce, CHP tüzüğünde il, ilçe başkanı, genel başkanın nasıl seçileceğinin belli olduğunu ancak cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğinin yazılmadığını kaydetti. İl başkanları toplantısında, başkanlara kasımda olağan kurultay sözü verildiğini belirten İnce, Siyasi Partiler Kanunu'nun, 16 Ocak 2018'den önce, 2 yıl dolmadan olağan kurultayın toplanamayacağını söylediğinde, CHP yönetiminin geri adım attığını belirtti. Gelinen noktada Kılıçdaroğlu'na yakışanın olağanüstü tüzük ve program kurultayını toplamak olduğunu belirten İnce şunları söyledi:
KILIÇDAROĞLU ABD PROJESİ Mİ?
NASIL UZLAŞMA KURACAK?:
CUMHURBAŞKANLIĞI KURULTAYI: Bu olağanüstü kurultayımız cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır. İmza toplamak gibi sürece girmek partimizi yorar. Ama zorunlu hallerde bunun yapılmayacağı anlamı da çıkarılmamalıdır.
DEMOKRASİ: "Yeni sistemde cumhurbaşkanını Yüce Divan'a göndermek için 400 milletvekili gerekiyor, bu imkansız" deyip, Cumhurbaşkanı'nı eleştirirken, CHP'nin olağanüstü seçimli kurultay istemesi için de 650'ye imza gereklidir dersek, insanları inandıramayız. Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce partimizde demokrasi istemeliyiz. İstediği kişiyi, istediği zaman genel başkan yardımcısı yapabiliyorsa ve görevden alabiliyorsa sonra cumhurbaşkanına dönüp, "İstediğin kişiyi vali yapıyorsun, sonra görevden alıyorsun" deme hakkımız yoktur.
(Kılıçdaroğlu'nun 'Kapı önüne koyarım' sözleriyle ilgili) Kimseyi kapının önüne koyma lüksümüz yoktur. Kendi PM üyesinin eleştirilerine katlanamayanlar, nasıl büyük şemsiyeyi, büyük uzlaşmayı kuracaklar?
TAŞIN ARDINA SAKLANIYOR:
(Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na aday olmamasıyla ilgili) Bir lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır. "Ben aday değilim ama adayı ben belirlerim, orayla görüşürüm burayla görüşürüm" demek "Ben aday olursam seçim kazanamam, benimle seçim kazanılmaz" demektir. Partimizi, ülkemizi yormayın. Değişim taleplerini kapatmaya çalışmayın. CHP'nin yeni kadrolara yeni söylemlere, yeni iddialara ihtiyacı var.
ADAYLIK SİNYALİ:
Ben iddialarından vazgeçmiş birine mi benziyorum? Kılıçdaroğlu benim için "Benim karşıma aday oldu, sonra elini kaldırıp, tekrar milletvekili adayı yaptım" demişti. Lütufta mı bulunmuş. 2002'de birlikte milletvekili olduk. 2004 sonlarında Baykal'a, 31 milletvekili imzasıyla çekilmesi çağrısında bulunduk. Baykal'a 'çekilsin' dediğimizde Baykal, bizi 2007'de tekrar milletvekili yaptı. Hiçbir zaman bunu bizim gözümüze sokmadı.
CHP’DE BUNDAN SONRA NE OLACAK? TALAT ATİLLA DEĞERLENDİRDİ
İNCE'YE DESTEK VERENLER
Muharrem
İnce'nin basın toplantısına Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün katıldı.
'ARAYIŞLAR NORMAL'
CHP
Milletvekili Haluk Pekşen'in daha önce birlikte hareket ettiği Muharrem İnce'nin basın toplantısında bulunmaması dikkat çekti. Başka bir konuda basın toplantısı düzenleyen Pekşen, İnce'nin olağanüstü kongre çağrısına ilişkin, "Buna ilişkin arayışları normal görüyorum. Arayışlar artmalı, devam etmeli. Ancak yapılan açıklamayı desteklemiyorum" dedi. Pekşen, Deniz Baykal'ın, "Meral Akşener ve Ahmet Türk'e başkan yardımcılığı teklifi" önerisini ise "Tartışmaya açmak istediği doğru bir tez" dedi. Pekşen'in Baykal ile hareket ettiği dile getiriliyor.