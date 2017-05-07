Erdoğan: Ben gençlerimize güveniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



'SONUNA KADAR SAVUNDUK'



Fikirlerin rahatça konuşulup tartışılmadığı yerde şiddet devreye girer. Bunun için biz düşünce ve ifade özgürlüğünü, başkalarının da aynı haklara saygı göstermeleri şartıyla sonuna kadar savunduk, destekledik. Son 14 yılda klavyelerin, tabelaların, harflerin, kelimelerin üzerindeki birçok yasağı biz kaldırdık. On yıllardır yazı ve fikir hayatımıza musallat olan tek tipçi, vesayetçi anlayış yerine farklılıkları zenginlik olarak gören, düşüncenin önünü açan bir bakış açısını biz ikame ettik



Münazaraları ulusal anlamda yapmanın çok önemli faydaları olacağına inanıyorum. Münazara empati kurulmadan yapılamaz. Münazaranın tek bir kazananı yoktur. Tüm farklı inanç, düşünce gruplarıyla karşılıklı görüş alışverişimiz oldu.



Batı'nın islamafobisini görüyorsunuz, ama biz diğer mabedleri de koruma altına aldık. Çünkü doğacak spekülasyonları biliyoruz. İnancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz.



Bu ülkenin geçtiğimiz 20-30 yıllık beşeri birikimine gözlerini dikenlerin, devşirdikleri kitleye bakarak kendilerini dev aynasında gördükleri anlaşılıyor. Milletimiz 15 Temmuz'daki duruşuyla bunlara dev değil, adeta sinek olduklarını göstermiştir.



YENİ NESİLDEN UMUTLUYUM



Teknolojinin ulaştığı seviyeye rağmen kitaplar hala kendini geliştirmek isteyenlerin hazineleridir. Ülkemizde mesele kitap okumama sorunudur ama ben yeni nesilden umutluyum. Bize sorgusuz, sualsiz biat eden cahil bir gençlik değil, neye inandığını, neyi savunduğunu, neyin mücadelesini verdiğini bilen, bunun için gereken her türlü donanıma sahip bir gençlik lazım. 15 Temmuz gecesi gördük ki işte bu vasıflara sahip gençlik, gerektiğinde ülkesi ve milleti için, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan canını dahi ortaya koyabilmektedir.



Sıra bu milletin tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle bütünleşmiş gençliğin söz sahibi olmasına gelmiştir.

16 Nisan'da tarihi bir adım atıldı ama birileri gencine güvenmiyor. Ben 2023, 2071 hedeflerimizi emanet ettiğimiz gençlerimize güveniyorum.