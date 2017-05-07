Eski 9 ve savcıya 'den gözaltı

AA

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Giriş Tarihi: 7.5.2017 11:56
Eski 9 hakim ve savcıya FETÖ'den gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında HSYK tarafından meslekten ihraç edilen 9 ve savcı gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen 2'si kadın 9 hakim ve savcı gözaltına alındı.

Soruşturma doğrultusunda FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle HSYK tarafından meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Trabzon, Tokat, Çorum, Sinop ve Ordu'da 9 eski hakim ve savcı gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Eski 9 hakim ve savcıya FETÖ'den gözaltı
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