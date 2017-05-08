FETÖ'cü akademisyenler için iddianame hazırlandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki (AİBÜ) yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan, 10'u firari, 30'u tutuklu 77 akademisyenin yargılanmasına başlandı. Bolu Adliyesindeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle duruşma için Bolu Belediyesi Nikah Salonu hazırlandı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı nikah salonuna tutuklu 30 akademisyen, jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya aralarında Hayri Coşkun'un da bulunduğu 37 tutuksuz sanık da katıldı.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin özetinin okunmasıyla devam ediyor.

İDDİANAME

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 72 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Mehmet Yazıcı ve Kemal Gümüştekin hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca 8'i firari, 30'u tutuklu, aralarında Hayri Coşkun'un da bulunduğu 37'si tutuksuz 75 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu arada, eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun'un Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) verdiği istifa dilekçesinin kabul edildiği öğrenildi.