FETÖ’yü deşifre eden 3 dönem...

FETÖ
'ye yönelik soruşturmalar kapsamındaki gizli tanık ifadeleri, örgütün gizlenme konusunda zayıf kaldığı 3 dönemin üniversite, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV
) üyeliği ve 2014'te yapılan HSYK
seçimleri olduğunu ortaya koydu.
'ÖLÜM KALIM SAVAŞI...'
Savcılıklarca ifadesi alınan gizli tanık Defne, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik önemli bilgiler verdi. Defne, talimat gereği şehir dışına çıkan örgüt üyelerinin, HTS kayıtlarından belirlenmesi ihtimaline karşı, şahsi cep telefonlarını yanlarına kesinlikle almadıklarını belirtti. Örgütün en fazla üzerinde durduğu konunun tedbir olduğuna da değinen gizli tanık Defne, FETÖ'nün 3 dönemde tedbirsiz davrandığını bildirdi. Bunlardan ilkinin üniversite dönemi olduğunu belirten Defne, bu dönemde FETÖ mensuplarının açıkça Zaman gazetesi, Sızıntı dergisi aboneliği için uğraştığını, kurban ve fitre topladığını anlattı. Gizli tanık ikinci dönemin YARSAV üyeliği dönemi olduğunu, örgüt mensubu hâkim ve savcıların, YARSAV'ı Ömer Faruk Eminağaoğlu'ndan almak ve birliğe egemen olmak için üye olduklarını ve zamanla çoğunluğu ele geçirdiklerini kaydetti. Örgütün gizlenme konusunda tedbirsiz davrandığı üçüncü dönemin ise 2014'te yapılan HSYK seçimleri olduğuna işaret eden Defne, FETÖ'nün seçim çalışmalarına bir yıl önceden başladığını söyleyerek, "HSYK seçimlerine ölüm kalım savaşı olarak bakılmış ve bütün Gülenci hâkim-savcılar seferber edilmiştir" dedi.