Kato’da 7 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinde başlayan "Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu" kapsamında 06-07 Mayıs 2017 tarihinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğundaki birlikler tarafından bugüne kadarki en kapsamlı silah ve malzemenin ele geçirildiği, bölücü terör örgütüne en büyük darbenin vurulduğu operasyonun icra edildiği belirtildi.

ŞU AÇIKLAMALARA YER VERİLDİ:



"Söz konusu başarılı operasyonun devamı olarak; bugün 08 Mayıs 2017 tarihinde Beytüşşebap, Kato Güneyi-Hisarkapı arasındaki Terzi Tepe/Kato Dağı'ndaki operasyon birliklerimize saldırı hazırlığı yapmakta olduğu değerlendirilen silahlı bölücü terör örgütü mensuplarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 silah mevzii imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."



2017 yılının başından itibaren Şırnak genelinde yurt dışı sınır hattında 38, yurt içinde 56 olmak üzere toplam 94 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.