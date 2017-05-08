haberi: 4 eski gözaltına alındı

AA

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Giriş Tarihi: 8.5.2017 09:55 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 09:56
Son dakika haberi: 4 eski kaymakam gözaltına alındı

: Samsun merkezli soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 eski gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 4 eski gözaltına alındı.

Daha önce çeşitli illerde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanmalarının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan mülki amirler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda 3 ilde düzenlenen operasyonda eski Kastamonu-Azdavay Kaymakamı A.G, eski Ordu-Ünye Kaymakamı M.D, eski Trabzon-Ortahisar Kaymakamı M.Ş. ve eski Çorum-Laçin Kaymakamı M.E. gözaltına alındı.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, terör örgütünün gizli mesajlaşma programı ""u kullandıkları öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberi: 4 eski kaymakam gözaltına alındı
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