Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: 645 gözaltı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 645 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ihbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan eş zamanlı "şafak" operasyonu kapsamında, Gümüşhane ve Ardahan hariç 79 il için arama kararları alındı.

OPERASYONA BİN 676 EKİP VE 7 BİN 118 PERSONEL KATILDI

Tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katıldı.

Operasyonlarda 645 şüpheli yakalanırken aralarında 136 kilo 310 gram esrar, 411 gram eroin, 25 kilo 40 gram afyon, bin 926 uyuşturucu hap, 666 gram kokain, bin 478 gram sentetik uyuşturucu, 138 gram metan, 700 sentetik ecza, 727 kenevir, 5 LSD, 30 tabanca, 74 av tüfeği, 855 fişek, 26 kurusıkı tabanca, 12 terazi ve 27 bin 305 lira ele geçirildi.