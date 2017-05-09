merkezli 4 ilde / operasyonu

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 9.5.2017 16:43
Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

merkezli, İstanbul, ve Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları iddia edilen, doktor, öğrenci ve şirket çalışanı 17 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bolu merkezli, İstanbul, ve Çorum'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, " terör örgütüne üye" oldukları ve örgütün haberleşme programı "" kullandıkları iddia edilen, aralarında üniversite öğrencisi, doktor ve daha önce örgüte bağlı şirketlerde çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada dijital materyaller ile dokümanlar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz