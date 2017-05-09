Darbe için 20 bine yakın mühimmatı depoladılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, Muhafız Alayında darbe faaliyetinde kullanılan mühimmatlarla ilgili bilgilere yer verildi.

İddianamede yer alan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığının 23 Eylül 2016 tarihli "İdari Tahkikat Raporu"na göre, 14 Temmuz 2016'da alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış, mühimmat mal sorumlusu astsubay kıdemli çavuş Levent Karakılıç ve üsteğmen Arif Aydınoğlu'nu yanına çağırarak, 8 bin G3 piyade tüfeği mermisi hazırlamalarını emretti.