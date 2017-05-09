için 20 bine yakın ı depoladılar

AA

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Giriş Tarihi: 9.5.2017 15:46 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 16:03
Darbe için 20 bine yakın mühimmatı depoladılar

ci askerlerin, 'nün darbe girişimi gecesi kullanılmak üzere 20 bine yakın ı, 13 Temmuz'dan itibaren depolamaya başladıkları ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, Muhafız Alayında darbe faaliyetinde kullanılan larla ilgili bilgilere yer verildi.

İddianamede yer alan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığının 23 Eylül 2016 tarihli "İdari Tahkikat Raporu"na göre, 14 Temmuz 2016'da alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış, mühimmat mal sorumlusu astsubay kıdemli çavuş Levent Karakılıç ve üsteğmen Arif Aydınoğlu'nu yanına çağırarak, 8 bin G3 piyade tüfeği mermisi hazırlamalarını emretti.

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Darbe için 20 bine yakın mühimmatı depoladılar
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