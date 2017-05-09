HDP'li Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düştü. TBMM Genel Kurulu'nda HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu. Tezkerenin okunması esnasında HDP milletvekilleri, sıralara vurarak protestoda bulundu ve daha sonra Genel Kurul Salonu'ndan dışarı çıktılar.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI NEDENİYLE
HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın vekilliği aldığı kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle düşürülmüş oldu.