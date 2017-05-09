'li an'ın milletvekilliği düşürüldü - Son Dakika

Giriş Tarihi: 9.5.2017 17:11 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 17:11
HDP'li Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü - Son Dakika

'li an'ın milletvekilliği düşürüldü. Edinilen bilgiye göre HDP Diyarbakır Nursel Aydoğan'ın vekilliği aldığı kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle düşürüldü.

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır an'ın milletvekilliği düştü. TBMM Genel Kurulu'nda Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu. Tezkerenin okunması esnasında HDP milletvekilleri, sıralara vurarak protestoda bulundu ve daha sonra Genel Kurul Salonu'ndan dışarı çıktılar.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI NEDENİYLE

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın vekilliği aldığı kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle düşürülmüş oldu.

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HDP'li Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü - Son Dakika
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