haberi: 'de , 250 kişi kayboldu

Giriş Tarihi: 9.5.2017 12:41 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 14:10
Son dakika haberi: Akdeniz'de facia, 250 kişi kayboldu
Birleşmiş Milletler, 'de iki teknesinin battığını, 250 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
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Son dakika haberi: Akdeniz'de facia, 250 kişi kayboldu
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