merkezli 4 ilde / operasyonu

AA

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Giriş Tarihi: 9.5.2017 09:22
Uşak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, , ve illerinde örgütün "ideolojik" kanadına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştıkları öğrenilen 3'ü kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları bildirildi.

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Uşak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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