Uşak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İstanbul, İzmir ve Manisa illerinde örgütün "ideolojik" kanadına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştıkları öğrenilen 3'ü kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin bazılarının örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları bildirildi.