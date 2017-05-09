Yok oluşun fotoğrafı

Terörle mücadele operasyonlarında son 10 yılın en etkili sonuçları alınıyor... İşte PKK'nın yok oluşu
nu özetleyen fotoğraf...
Örgütün sözde 'kurtarılmış kızıl alan' dediği Görese Dağı'nda bulunan 14 teröristin tamamı 2 yılda etkisiz hale getirildi
TSK, PKK
'lı teröristlere göz açtırmıyor. Milli insansız hava araçları, helikopterler, zırhlı araçların da kullanılmasıyla birlikte son 2 yılda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanı sıra örgüte katılım da yok denecek kadar azaldı. Her yıl baharda kış üslenmesinden çıkan teröristler yaklaşan yaza rağmen bölgedeki etkili operasyonlar sonucu yeraltındaki sığınaklardan dışarı çıkamaz hale geldi.
HEPSİ ETKİSİZ
PKK'nın çöküşünün en iyi özetleyen ise bir fotoğraf karesi oldu. Diyarbakır'ın Dicle ile Elazığ'ın Arıcak ilçeleri arasında kalan Görese Dağı'na gerçekleştirilen operasyonda bir sığınakta teröristlerin kimlik bilgilerini içeren defter ve bölge sorumlusuna ait diz üstü bilgisayar ele geçirildi. Bilgisayarlardaki incelemede ise terör örgütünün sözde "Şehit Brusk alanı" diye adlandırdığı Görese Dağı yapılanmasında yer alan ve aralarında bölge sorumlusunun da olduğu 14 teröristin fotoğrafı bulundu. Güvenlik güçleri yüz tarama sistemi, yakalanan veya teslim olan teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak fotoğraftaki 14 teröristin akıbetini araştırdı. Son 2 yılda gerçekleşen operasyonlarda 12 teröristin öldürüldüğü, birinin eylem hazırlığında yakalandığı, yaşı küçük bir teröristin ise örgüt tarafından kapatıldığı sığınakta intihar ettiği ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin bir dönem "Asker buralara giremez" diyerek sözde kurtarılmış kızıl alanlar ilan ettiği Görese Dağı'na gönderecek terörist bulamadığı öğrenildi. İşte fotoğraftaki numara sırasına göre etkisiz hale getirilen o teröristlerin akıbetleri şöyle:
1- Navdar kod adlı Agit Altan:
Diyarbakır'da hücre evine yapılan baskında öldürüldü.
2- Mazlum Amed kod adlı Sinan Donat:
Adıyaman kırsalında gerçekleşen operasyonda öldürüldü, 300 bin liralık gri listede aranıyordu.
3- Hasan Gorse kod adlı Ömer Erdoğan:
Dicle ilçe merkezindeki özel harekât kulesine saldırıda öldürüldü.
4- Kendal Brusk kod adlı Ogün Duman:
Diyarbakır'da eylem hazırlığındayken yakalandı.
5- Armanç Kerboran kod adlı Hüseyin Akdoğan:
Görese Dağı bölge sorumlusu olan
Akdoğan, Dicle'nin Kurşunlu köyünde 4
korumasıyla öldürüldü. Akdoğan örgüt elebaşları
Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin
tarafından bölgeye gönderilmişti.
6- Rezan Farkin kod adlı Nezir Çiçek:
Diyarbakır'da 30 Mart 2016 günü polis servis aracına bombalı saldırıda 10 polisi şehit ettikten sonra gizlendiği hücre evinde çıkan çatışmada öldürüldü.
7- Civan kod adlı Serdar Tekin:
Dicle'nin Kurşunlu köyünde öldürüldü.
8- Dijital Harun kod adlı Abdurrahim Delibaş:
Görese Dağı'na düzenlenen hava harekâtında nokta operasyonla öldürüldü. Delibaş şehir merkezlerine bombalı araç gönderen TAK sorumlusu ve bölge mayıncısıydı.
9- Ali Norşin kod adlı Şefik Körman:
Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda öldürüldü, 300 bin liralık gri listede aranıyordu.
10- Delil Botan kod adlı Turgut Gökalp:
Elazığ'ın Arıcak, Alacakaya ve Dicle ilçesi üçgenindeki çatışmada öldürüldü.
11- Şervan kod adlı Mehmet Calp:
PKK'nın Ape Musa Kampı diye adlandırdığı Lice'nin Birlik köyündeki bir sığınakta öldürüldü.
12- Aram Şikaki kod adlı Harun Edemen:
Dicle ilçesi Kurşunlu köyünde öldürüldü.
13- Argeş kod adlı Uğur Bilir:
15 yaşında olan Uğur Bilir, geri dönmek isteyince örgüt tarafından sığınağa hapsedildi. Girdiği bunalım sonucu sığınakta intihar etti.
14- Rojhat kod adlı Aytekin Özçiçek:
Lice'deki Duru Jandarma Karakolu'na bomba yüklü traktörle intihar saldırısı gerçekleştirmek isterken kuledeki nöbetçi askerlerce fark edilerek öldürüldü.
KADIN TERÖRİST EYLEM HAZIRLIĞINDA YAKALANDI
Şanlıurfa'nın
Suruç ilçesinde 21 Nisan'da yakalanacağını anlayınca kullandığı bombalı aracı patlatan kadın teröristin kimliği belirlendi. Teröristin 'Ekin Deniz Fırat' kod adlı Yekta Varlı olduğu ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Kadın teröristin 3 yıl önce örgütün dağ kadrosuna katıldığı ortaya çıktı.
9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde ise sınırdan sızmaya çalışan PKK'lı 2 terörist çıkan çatışmada öldürüldü.
1 HAFTADA 17 ETKİSİZ
Öte yandan İçişleri Bakanlığı 1-8 Mayıs arasında yürütülen operasyonlarda 4'ü ölü, 7'si sağ, 6'sı teslim olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Diyarbakır'ın Lice ile Hani ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar öncesi 16 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İSTANBUL'DA PKK'NIN 41 KİLO EROİNİ ELE GEÇİRİLDİ
İhbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli M.A.'nın kullandığı otomobili İstanbul TEM Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde durdurdu. Aracın bagajında 3 çanta içinde PKK'nın desteğiyle İran-Irak sınır hattından Hakkâri Dağlıca bölgesine girişi sağlanan ve yurtdışında piyasaya sürülerek terör örgütüne finansal destek sağlamak üzere preslenmiş 41 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.'nın bağlantılı olduğu kişiler araştırılıyor.