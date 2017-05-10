AB sürecini kazan-kazan anlayışıyla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, ekonomik topluluk olarak başlayan bütünleşme sürecinin, daha sonra yeni hamlelerle perçinlendiği, tek pazar, euro, schengen gibi önemli başarılar kaydedildiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin, tarihi, coğrafi ve kültürel olarak yüzyıllardır Avrupa'nın bir parçası olduğunu belirterek, "Ülkemiz, stratejik hedef olarak gördüğü AB üyelik sürecini, karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan anlayışı çerçevesinde devam ettirmek arzusundadır" dedi.
Küresel belirsizliğin arttığı mevcut ortamda, AB sınırları içinde ve dışında bu başarı hikayesini ciddi şekilde sınayan hadiselerin yaşandığını vurgulayan Erdoğan, "Şüphesiz, Birliğin geleceğine yönelik en büyük tehdit, Avrupa sathında dışlayıcı söylemlerin popülist politikaların aracı haline getirilmesidir" dedi.
Ayrımcılık, kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi sosyal hastalıkların kıta genelinde yaygınlık kazandığına dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Giderek oy oranlarını artıran ve siyasette belirleyici konuma ulaşan aşırı sağ partiler, Avrupa'nın sosyo-politik hayatını esir alıyor. Birliğin kurucu değerlerini ve Avrupa'nın ortak geleceğini tehdit eden bu akımlara karşı birçok Avrupalı siyasetçinin, kısa vadeli hesaplar adına sessiz ve tepkisiz kaldığını görüyoruz. Avrupa'da yükselen bu tür eğilimler ve politikalar aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerini de zehirliyor. Tarihi, coğrafi ve kültürel olarak yüzyıllardır Avrupa'nın bir parçası olan ülkemiz, stratejik hedef olarak gördüğü AB üyelik sürecini, karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan anlayışı çerçevesinde devam ettirmek arzusundadır. Mülteci krizinin doruk noktaya ulaştığı dönemde AB ile geliştirdiğimiz işbirliği, bu anlayışın en somut ve güncel örneğidir. Temennimiz, AB ile işbirliğimizi göç, ekonomi, enerji, Gümrük Birliği ve üyelik müzakereleri gibi alanlarda en ileri seviyeye taşımaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kenan Kaynak ile Ayşe Bilge Öztürk'ün nikah törenine katıldı. Aile cüzdanını geline veren Erdoğan, "Aradığın zaman rahat bulursun" dedi.
Theresa May ile Suriye Kıbrıs ve AB'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar hakkında da görüş teatisinde bulunuldu. İkili ilişkileri her alanda daha ileriye taşımanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in Suriye, Kıbrıs ve Avrupa Birliği konularına da değindikleri kaydedildi.