Başsavcının ölümüne Cumhuriyet'ten yine çirkin manşet!

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı. Kazada, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün öldüğü belirlenirken, bir korumasının ise ağır yaralandığı öğrenildi. Kazadan sonra kaçan kamyon şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ ve PKK soruşturmaları kapsamında bir çok ismin gözaltına alındığı Cumhuriyet Gazetesi ise haberi yakışıksız biçimde gördü ve hem kamuoyundan hem de yargı camiasından büyük tepki topladı.

"O SAVCIYI KAMYON BİÇTİ" DİYE MANŞET ATTILAR!

Cumhuriyet Gazetesi haberi okurlarına "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" başlığıyla duyurduğu andan itibaren FETÖ'cü hesapların dışında birçok vatandaştan yoğun tepki aldı. Bir süre sonra biçti ifadesini haberinden ve twitter hesabından kaldıran Cumhuriyet bu kez de 'FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ' yazdı.

Başsavcı ve soförü kazada öldü

HER SAVCI KANI DÖKÜLDÜĞÜNDE ŞAİBELİ MANŞETLER...

Cumhuriyet daha önce de İstanbul'da DHKP-C'li teröristler tarafından makamında şehit edilen Savcı Selim Kiraz'ın görüntülerini teröre hizmet edecek şekilde manşetlerine taşımış, katil teröristlere de eylemci demişti.

Sabah

CUMHURİYET GAZETESİ TERÖRİSTLERİN SAVUNMA MEDYASI OLDU!