Erdoğan: Suriye ve Irak'taki her gelişme bizim için milli meseledir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı kabul etti. Erdoğan görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Sierra Leone'nun FETÖ ile mücadeleye verdikleri desteğe teşekkür ediyorum.

İşadamlarımızı Batı Afrika'da daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum.

Diplomatik vizeleri az önce kaldırdık, hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomatik vizeleri az önce kaldırdık, hayırlı olsun

FETÖ İle verilen mücadelede verilen destek için teşekkür ediyorum.

20. yüzyıla damga vuracak olan kıta Afrika'dır.

Türkiye olarak tavrımızı, demokrasi, meşruiyet, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana koyduk.

ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararı

YPG gibi örgütler kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor.

DEAŞ, YPG, PYD, El Kaide gibi örgütlerin Suriye'deki kaosu fırsata çevirmeye çalıştıklarını görüyoruz.

DEAŞ terör örgütüyle mücadele başka bir terör örgütüyle yürütülmemeli.

Suriye ve Irak'taki her gelişme bizim için doğrudan milli meseledir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG tepkisi

Umulur ki hatadan dönerler

Umulur ki bazı hatalardan bizler ABD'ye gitmeden önce dönülmüş olur.

Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'a ileteceğim.

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