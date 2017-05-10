Eski emniyet müdürü Aygün FETÖ'den tutuklandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan, kaçmak isterken ayağından vurularak yakalanan eski emniyet müdürü Arif Aygün tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan Arif Aygün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, Ankara Batı Adliyesinde savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen Aygün'ün, 2015'te Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezinde çalışırken resen emekli edildiği, 675 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilerek rütbelerinin söküldüğü öğrenildi.

ÖRGÜTÜN IRAK İMAMI İLE BAĞLANTI

Noterde kendisine ait taşınmazları eşine devrederken yakalanan şüphelinin, FETÖ'nün sözde "Irak imamı" olan bacanağı Nurettin Aytuğ'a para transfer ettiği ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Aygün'ün belirli aralıklarla, Bank Asyanın Erbil Şube Müdürü Aytuğ'un hesabına para yatırdığı tespit edildi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Aytuğ'un, Konya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı kaydedildi.

YAKALAMA KARARI OLAN AVUKATLARA PARA TRANSFERİ

Öte yandan, kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelinin, kamuoyunda "Böcek Davası" olarak bilinen davanın sanıklarını savunan ve hakkında yakalama kararı bulunan avukata da para transfer ettiği ortaya çıktı.

Başkentte 3 Mayıs'ta, FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü Arif Aygün, işlem yapmak üzere geldiği noterde kendisini gözaltına almak isteyen polise saldırmıştı. Aygün, kaçmak isterken ayağından vurularak yakalanmıştı.