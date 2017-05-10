FETÖ'cü Emre Uslu'ya sert cevap: Tasmalı köpek

FETÖ soruşturmalarını başlatan Başsavcı olarak bilinen Mustafa Alper için "kamyon biçti" başlığı atan Cumhuriyet'e sosyal medyadan ve yargı çevrelerinden büyük tepki geldi.



İNTİKAM MANŞETİ



Sosyal medya kullanıcıları "FETÖ tarafından finanse edildiği iddia edilen ve yöneticileri bu suçtan yargılanan Cumhuriyet alçak manşetlerle intikam mı alıyor?" dedi. Yurt dışına kaçan FETÖ'cü vatan hainleri sosyal medyadaki paylaşımlarda şehit olan savcımız için iğrenç ifadeler kullandılar. Araştırmacı Yazar Latif Erdoğan A Haber canlı yayınında FETÖ'cü vatan haini Emre Uslu'nun sosyal medyadaki alçak paylaşımlarını değerlendirdi.

TASMALI KÖPEKLER

FETÖ'cü Uslu'nun alçak twitlerine cevap veren Latif Erdoğan, "Bunlar FETÖ'nün tasmalı köpekleri" şeklinde tepki gösterdi.

"Boynu tasmalı köpekler"