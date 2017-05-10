'cü 'ya sert cevap: Tasmalı köpek

Giriş Tarihi: 10.5.2017 16:28 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 16:40
FETÖ'cü Emre Uslu'ya sert cevap: Tasmalı köpek

soruşturmalarını başlatan Başsavcı olarak bilinen için “kamyon biçti” başlığı atan Cumhuriyet’e sosyal medyadan ve yargı çevrelerinden büyük tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları “FETÖ tarafından finanse edildiği iddia edilen ve yöneticileri bu suçtan yargılanan Cumhuriyet alçak manşetlerle intikam mı alıyor?” dedi. Yurt dışına kaçan FETÖ'cü vatan hainleri sosyal medyadaki paylaşımlarda şehit olan savcı için iğrenç ifadeler kullandılar.FETÖ'cü Uslu'nun alçak twitlerine cevap veren , "Bunlar FETÖ'nün tasmalı köpekleri" şeklinde tepki gösterdi.

soruşturmalarını başlatan Başsavcı olarak bilinen için "kamyon biçti" başlığı atan Cumhuriyet'e sosyal medyadan ve yargı çevrelerinden büyük tepki geldi.

İNTİKAM MANŞETİ

Sosyal medya kullanıcıları "FETÖ tarafından finanse edildiği iddia edilen ve yöneticileri bu suçtan yargılanan Cumhuriyet alçak manşetlerle intikam mı alıyor?" dedi. Yurt dışına kaçan FETÖ'cü vatan hainleri sosyal medyadaki paylaşımlarda şehit olan savcımız için iğrenç ifadeler kullandılar. Araştırmacı Yazar A Haber canlı yayınında FETÖ'cü vatan haini 'nun sosyal medyadaki alçak paylaşımlarını değerlendirdi.

TASMALI KÖPEKLER

FETÖ'cü Uslu'nun alçak twitlerine cevap veren Latif Erdoğan, "Bunlar FETÖ'nün tasmalı köpekleri" şeklinde tepki gösterdi.

"Boynu tasmalı köpekler"

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FETÖ'cü Emre Uslu'ya sert cevap: Tasmalı köpek
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