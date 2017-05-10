Genelkurmay Başkanı Akar Atina'da konferansa katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı.

Konferansa Orgeneral Akar'ın yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'ın genelkurmay başkanları, NATO ve Avrupa Birliği'nden askeri komite başkanları ile Slovenya ve Hırvatistan'dan askeri temsilciler katıldı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, konferansta genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da çatışmaların sürdüğü bir dönemde Balkanlar'da barış ve istikrar için dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Pavlopulos, Balkan ülkelerinin doğu ve batı arasında köprü görevi olduğuna işaret ederek, "Yunanistan, tüm Balkan ülkelerine iyi komşuluk ve dostluk elini uzatıyor. Bunda samimiyiz." ifadelerini kullandı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da konferansta askeri liderlerle bir süre sohbet etti.

Konferansın sonunda genelkurmay başkanları ortak bildiriye imza attı.