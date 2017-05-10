teröre göz yumdu

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR EDA IŞIK

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Giriş Tarihi: 10.5.2017
İsviçre teröre göz yumdu

, Bern’de “Tayyip Erdoğan’ı öldürün” yazılı pankartların açıldığı skandal mitingin organizatörleri için “Cezaya gerek yok” dedi. Ankara tepkili: Türkiye düşmanlığı artık Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası haline geldi

'nin başkenti Bern'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren "hayır" mitingini düzenleyen organizatörlerin cezalandırılmasına gerek olmadığına karar verildi. Bern Mitelland Savcılığı'nın pankartı açan terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG mensuplarına yönelik başlatılan adli soruşturması da devam ediyor. Ankara ise Bern'e tepki göstererek, "Bu kararın İsviçre'de benzer suçların işlenmesini teşvik edici etki yaratacağı ve suçluları cesaretlendireceği açıktır" denildi. Bern Belediyesi yönetimi verdiği kararla mitingin yerel toplanma kurallarını ihlal etmediğine hükmetti. Skandal mitingde siyah fon üzerinde, başına silah doğrultulmuş Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı. Bern Belediyesi Polis Müfettişliği Başkan Yardımcısı Marc Heeb, İsviçre'nin Basler Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 25 Mart'ta Parlamento Meydanı'nda düzenlenen mitingin organizatörlerinin ceza almadığını doğruladı. Bern Mitelland Savcılığı'nın pankartı açan PKK, DHKP-C ve YPG mensuplarına yönelik "alenen suç ve şiddet çağrısı" soruşturması ise devam ediyor.

SUÇLULARI CESARETLENDİRİR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu: Gösteriyi düzenleyenlerin yükümlülüklerini yerine getirdiği görüşüne varılmasını hayret ve esefle karşılıyoruz. Bu kararın İsviçre'de benzer suçların işlenmesini teşvik edeceği ve suçluları cesaretlendireceği açıktır. Bu çerçevede, bir başka ülkenin cumhurbaşkanının hayatına kastetme çağrısında bulunan bu tür kabul edilemez eylemlerin önlenmesinin hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından büyük önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isteriz.

AVRUPA'NIN SAHTE YÜZÜ...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Türkiye düşmanlığı Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Böylesine skandal bir pankartın açıldığı gösterinin organizatörlerinde suç bulmamak hangi aklın ürünü olabilir? İsviçre gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde söz konusu Türkiye olduğu zaman demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü ayaklar altına alınabiliyor. Bu olayda da Avrupa'nın sahte yüzünü bir kez daha gördük

16 NİSAN TAVRININ DEVAMI

Avukat Hüsnü Tuna: Devletin güvenlik güçlerinin o pankartı derhal engellemesi gerekirdi. Oysa ki pankart uzun süre devlet binaları da dahil birçok yerde asılı kaldı. Bu pankarta gerekli müdahalenin yapılmaması ve etkin soruşturulmaması, Avrupa ülkelerinin referandum öncesinde sergiledikleri tavırla paralellik göstermektedir.

AVRUPA DEĞERLERİNİN İFLASI

TBMM Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Ahmet Berat Çonkar: Organize eden de hukuken sorumludur. Organizatör hakkında verilen karar hukuk dışı bir karar. Maalesef son dönemde Avrupa sahip olduğu bir çok değeri, hukuku çiğniyor. Bu gerçekten ibret verici bir durum. Teröriste arka çıkmaktan tutun da Türkiye'ye karşı her türlü faaliyetin arkasında durması Avrupa değerlerinin iflas ettiğini göstergesi.

PKK'YA DESTEK VERİYORLAR

AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar: İyi niyetle karşılanacak bir karar değil. Organizatör uzaydan gelmedi. Bu işi yapanların ne amaçla bu işi yaptığı belli. Maalesef İsviçre hükümeti Avrupa ülkelerinden farklı bir tutum sergilemiyor. Özellikle PKK terör örgütüne İsviçre'den büyük destek var. İsviçre'nin terör örgütlerine karşı gösterdiği müsamaha hiç tasvip edilecek bir durum değil.
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İsviçre teröre göz yumdu
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