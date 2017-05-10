İsviçre teröre göz yumdu

İsviçre
'nin başkenti Bern'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren "hayır" mitingini düzenleyen organizatörlerin cezalandırılmasına gerek olmadığına karar verildi. Bern Mitelland Savcılığı'nın pankartı açan terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG mensuplarına yönelik başlatılan adli soruşturması da devam ediyor. Ankara ise Bern'e tepki göstererek, "Bu kararın İsviçre'de benzer suçların işlenmesini teşvik edici etki yaratacağı ve suçluları cesaretlendireceği açıktır" denildi. Bern Belediyesi yönetimi verdiği kararla mitingin yerel toplanma kurallarını ihlal etmediğine hükmetti. Skandal mitingde siyah fon üzerinde, başına silah doğrultulmuş Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı. Bern Belediyesi Polis Müfettişliği Başkan Yardımcısı Marc Heeb, İsviçre'nin Basler Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 25 Mart'ta Parlamento Meydanı'nda düzenlenen mitingin organizatörlerinin ceza almadığını doğruladı. Bern Mitelland Savcılığı'nın pankartı açan PKK, DHKP-C ve YPG mensuplarına yönelik "alenen suç ve şiddet çağrısı" soruşturması ise devam ediyor.
SUÇLULARI CESARETLENDİRİR
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu:
Gösteriyi düzenleyenlerin
yükümlülüklerini yerine getirdiği görüşüne
varılmasını hayret ve esefle karşılıyoruz. Bu
kararın İsviçre'de benzer suçların işlenmesini
teşvik edeceği ve suçluları cesaretlendireceği
açıktır. Bu çerçevede, bir başka ülkenin cumhurbaşkanının
hayatına kastetme çağrısında
bulunan bu tür kabul edilemez eylemlerin
önlenmesinin hukukun üstünlüğünün sağlanması
açısından büyük önem taşıdığını bir kez
daha vurgulamak isteriz.
AVRUPA'NIN SAHTE YÜZÜ...
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
Türkiye düşmanlığı Avrupa'nın ayrılmaz
bir parçası haline geldi. Böylesine skandal
bir pankartın açıldığı gösterinin organizatörlerinde
suç bulmamak hangi aklın
ürünü olabilir? İsviçre gibi Avrupa'nın birçok
ülkesinde söz konusu Türkiye olduğu
zaman demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü
ayaklar altına alınabiliyor. Bu olayda da
Avrupa'nın sahte yüzünü bir kez daha gördük
16 NİSAN TAVRININ DEVAMI
Avukat Hüsnü Tuna:
Devletin güvenlik güçlerinin o pankartı derhal engellemesi gerekirdi. Oysa ki pankart uzun süre devlet binaları da dahil birçok yerde asılı kaldı. Bu pankarta gerekli müdahalenin yapılmaması ve etkin soruşturulmaması, Avrupa ülkelerinin referandum öncesinde sergiledikleri tavırla paralellik göstermektedir.
AVRUPA DEĞERLERİNİN İFLASI
TBMM Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Ahmet Berat Çonkar:
Organize eden
de hukuken sorumludur.
Organizatör hakkında verilen
karar hukuk dışı bir karar.
Maalesef son dönemde Avrupa
sahip olduğu bir çok değeri,
hukuku çiğniyor. Bu gerçekten
ibret verici bir durum.
Teröriste arka çıkmaktan
tutun da Türkiye'ye karşı her
türlü faaliyetin arkasında durması
Avrupa değerlerinin iflas
ettiğini göstergesi.
PKK'YA DESTEK VERİYORLAR
AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar:
İyi niyetle karşılanacak bir karar
değil. Organizatör uzaydan gelmedi. Bu işi
yapanların ne amaçla bu işi yaptığı belli.
Maalesef İsviçre hükümeti Avrupa ülkelerinden
farklı bir tutum sergilemiyor. Özellikle PKK
terör örgütüne İsviçre'den büyük destek var.
İsviçre'nin terör örgütlerine karşı gösterdiği
müsamaha hiç tasvip edilecek bir durum değil.