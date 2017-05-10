Mc Donald’s’taki skandalda yeni gelişme!

Nişantaşı Mc Donald's'ta yaşanan 'kaynar su' skandalı ardından savcılık harekete geçti. Çalışan Mutlu H.'nin ifadesine başvuruldu. Mutlu H. suyun yanlışlıkla döküldüğünü iddia etti.

BOYNU YANDI

Olay dün akşam Şişli Nişantaşı'ndaki Mc Donald's şubesinde yaşandı. Kadın çalışan Mutlu H.'nin "müşterileri rahatsız ettiği" gerekçesiyle bir çocuğun üzerine kaynar su döktüğü iddia edildi. 6 yaşında olduğu belirlenen çocuğun boynunda yanık oluştu. Omzunda yanık oluşan çocuk ve Mutlu H. polis merkezine götürüldü. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Mc Donald's'ta yaşanan olayın kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde kadın çalışanın bir bardak suyu alıp kapı önündeki çocuk P.K.'ye attığı görüldü. Fast food zinciri Mc Donald's konuyla ilgili açıklama yaptı. Mutlu H.'nin işine son verildiğini açıkladı.

'YANLIŞLIKLA DÖKTÜM' DEDİ

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Mutlu H.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alındı. Şüpheli ifadesinde suyun çocuğun üzerine yanlışlıkla döküldüğünü, kendisinin bilinçli yapmadığını iddia etti.

Şüpheli çalışan ifadesinde "2-3 çocuk içeri girip müşterileri rahatsız etti. Ben dışarı çıkmalarını söyledim. Elimdeki ılık suyla korkutmak istedim. Diğer çocuklar gitti. O kaldı. Yanlışlıkla su döküldü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cansu Şimşek - Özel İstihbarat