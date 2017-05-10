TSK, MİT ve Emniyet imamlarına sınav operasyonu!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün devlet kadrolarına sızma çalışmalarını yapan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma çerçevesinde 16 ilde 53 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 53 şüpheliye yönelik gözaltı ve adreslerde arama işlemi gerçekleştirdi.

Şüphelilerin çeşitli bakanlıklar ve devlet kurumlarının personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılan sınavların sorularını örgütsel bağlantılarını kullanarak önceden temin ettikleri belirlendi. MİT'e, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve çeşitli bakanlıklara sızan veya sızmak için örgüt tarafından özel evlerde yetiştirilen FETÖ/PDY mensupları ile bu örgüt mensuplarının sorumluluğunu yürüten örgüt imamlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde görevli oldukları bu görevleri çerçevesinde örgüt mensuplarını devletin güvenlik birimlerine sokmak hedefiyle hareket ettikleri, bu kapsamda da söz konusu kurumların giriş sınavlarına ilişkin soruları çalıp örgüt militanlarına servis ettikleri anlaşıldı