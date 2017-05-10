TSK, MİT ve Emniyet larına operasyonu!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.5.2017 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 12:17
TSK, MİT ve Emniyet imamlarına sınav operasyonu!

MİT, Emniyet ve TSK sorularını çalıp militanlarına servis eden lara operasyon gerçekleştirildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün devlet kadrolarına sızma çalışmalarını yapan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma çerçevesinde 16 ilde 53 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 53 şüpheliye yönelik gözaltı ve adreslerde arama işlemi gerçekleştirdi.

Şüphelilerin çeşitli bakanlıklar ve devlet kurumlarının personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılan ların sorularını örgütsel bağlantılarını kullanarak önceden temin ettikleri belirlendi. MİT'e, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve çeşitli bakanlıklara sızan veya sızmak için örgüt tarafından özel evlerde yetiştirilen /PDY mensupları ile bu örgüt mensuplarının sorumluluğunu yürüten örgüt larına yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde görevli oldukları bu görevleri çerçevesinde örgüt mensuplarını devletin güvenlik birimlerine sokmak hedefiyle hareket ettikleri, bu kapsamda da söz konusu kurumların giriş sınavlarına ilişkin soruları çalıp örgüt militanlarına servis ettikleri anlaşıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
TSK, MİT ve Emniyet imamlarına sınav operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz