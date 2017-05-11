Bakan Soylu talimat verdi! Yeni başlatıldı!

AA

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Giriş Tarihi: 11.5.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 12:23
Bakan Soylu talimat verdi! Yeni uygulama başlatıldı!

Türkiye genelinde belirlenen 897 çevresinde 9 bin 951 in katılımıyla "çocukların korunmasına yönelik denetim" gerçekleştiriliyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanı 'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde çevrelerinde eş zamanlı olarak "çocukların korunmasına yönelik denetim sı" başlatıldı.

"Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen uygulamaya asayiş, çocuk, narkotik, terör, trafik, kaçakçılık ve organize ile özel harekat birimlerinden 2 bin 725 ekipte görevli 9 bin 951 personel katılıyor.

ekiplerince, çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla çevresinde risk unsuru bulunduğu tespit edilen 897 okulun yakınındaki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları kontrol ediliyor.

Ayrıca, okul servis araçları ile şoförleri de "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" doğrultusunda denetleniyor.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un uygulamaya ilişkin anlık bilgi alarak çalışmaları yakından takip ettiği belirtildi.

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Bakan Soylu talimat verdi! Yeni uygulama başlatıldı!
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