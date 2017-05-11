o kazayı geçirmeseydi...

AA

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Giriş Tarihi: 11.5.2017 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 12:35
Başsavcı Alper o kazayı geçirmeseydi...

FETÖ ile mücadelede simge isim olan Mustafa o elim kazayı geçirmeseydi 4 gün sonra müthiş bir proje ile Türkiye'nin karşısına çıkacaktı. Ayrıca kahraman Başsavcının evlatlarına vasiyeti de ortaya çıktı. İşte bilinmeyen yönleriyle Başsavcı Mustafa Alper...

Denizli'deki trafik kazasında şoförüyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve gerçekleştirdiği çeşitli projelerle hafızalara kazındı.

Şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde Uğur T'nin (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren , kentte birçok çalışmaya imza attı.

Yaklaşık 2 yıl önce Denizli'ye atanan Alper, ceza infaz kurumlarında uyguladığı sosyal projelerle adından söz ettirdi.

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Başsavcı Alper o kazayı geçirmeseydi...
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