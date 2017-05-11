Başsavcı Alper'in aracındaki koruma polisi o anları anlattı

Uğur kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Kuşkulu bir durum, önden beyaz bir araba geçiyor, arasından siyah bir araba geliyor. Şoförün durması lazım. Ben kamyonum seni ezer geçerim mantığıyla olmaması gerekir. Kural gereği de dur levhasını görüp durması gerekiyordu. Niye durmadı onu da bilmiş değilim. Ben sadece sarı kamyonu gördüm, çarptığımızı bile hatırlamıyorum" dedi.

Uğur, "Ben bir anda kamyonu gördüm, bilincim kapandı. Film koptu bende. Uyandığımda etrafımda sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri vardı" dedi. Uğur, günün tamamına yakınını Başsavcı Alper'le birlikte geçirdiklerini dile getirerek "Koruma değil, baba oğul gibiydik" ifadelerini kaydetti.