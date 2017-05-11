Alper'in aracındaki o anları anlattı

İHA

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Giriş Tarihi: 11.5.2017 15:19 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 15:34
Başsavcı Alper'in aracındaki koruma polisi o anları anlattı

Denizli’de Cumhuriyet sı Mustafa Alper ve şoförünün hayatını kaybettiği dan yaralı kurtulan Ramazan Uğur, o anları anlattı.

Uğur yla ilgili yaptığı açıklamada "Kuşkulu bir durum, önden beyaz bir araba geçiyor, arasından siyah bir araba geliyor. Şoförün durması lazım. Ben um seni ezer geçerim mantığıyla olmaması gerekir. Kural gereği de dur levhasını görüp durması gerekiyordu. Niye durmadı onu da bilmiş değilim. Ben sadece sarı kamyonu gördüm, çarptığımızı bile hatırlamıyorum" dedi.

Uğur, "Ben bir anda kamyonu gördüm, bilincim kapandı. Film koptu bende. Uyandığımda etrafımda sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri vardı" dedi. Uğur, günün tamamına yakınını Alper'le birlikte geçirdiklerini dile getirerek "Koruma değil, baba oğul gibiydik" ifadelerini kaydetti.

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Başsavcı Alper'in aracındaki koruma polisi o anları anlattı
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