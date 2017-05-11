Cuntacıları kendi pilotları vurdu

Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'ye baskına giden darbecilere destek vermek için gelen bir Kobra helikopterin yanlışlıkla darbeci askerleri vurduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 534 sanıklı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesinde ilginç bir ayrıntıya yer verildi. İddiaya göre TRT baskınına giden darbecilerin başında Piyade Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor vardı. Poshor, darbe teşebbüsüne direnerek TRT'ye girmeye çalışan polis ve siviller için askerlere 'vur' talimatı verdi.15 Temmuz gecesi TRT baskınını yöneten Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor.O esnada Poshor'un koruması Uzman Çavuş Fatih Gazel'in MP5 silahı arbede sırasında yere düştü ve ateş aldı. TRT nizamiyesindeki darbecilerden Uzman Çavuş Akif Gökçe yaralandı. O sırada TRT'nin içinde darbe bildirisi okunuyordu. Darbeci albay Poshor'un yardım istediği Kobra helikopteri ışıkları sönük halde TRT ana giriş nizamiyesine geldi. Helikopter pilotu, içeriye girmeye çalışan sivil vatandaşların yanı sıra polis sandığı nizamiyede bulunan darbeci askerleri hedef aldı.Helikopterden açılan ateş sonucu o sırada nizamiyede bulunan darbecilerden Albay Muhammet Tanju Poshor, Yarbay Ekrem Işık, Binbaşı Anıl Aktaş, Uzman Çavuş Fatih Gazel ve erler Serdar Çetin ile Ensar Atamer yaralandı. Yaralılar Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na ait ambulansla GATA'ya sevk edildi. Helikopter pilotunun yanlışlıkla kendisi gibi darbecileri vurması, çok sayıda sivil vatandaşın ve polisin hayatını da kurtarmış oldu.