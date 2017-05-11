'nden flaş açıklaması!

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.5.2017 23:26 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 01:56
Dışişleri'nden flaş Kıbrıs açıklaması!

Sözcüsü Büyükelçi , Güney Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan gazetesinde yer alan, Türkiye'nin adadaki hak ve çıkarlarından taviz vermesi anlamına gelebilecek iddiaların "mesnetsiz ve tamamıyla gerçek dışı" olduğunu belirtti.

Sözcüsü Büyükelçi , konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, gazetesindeki yoruma ilişkin şunları kaydetti:

"GKRY'nin Türk halkının Ada'nın doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını göz ardı ederek tek taraflı sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin yorumda değinilen, Türkiye'nin hak ve çıkarlarından taviz vermesi anlamına gelebilecek mesnetsiz iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Hayal ürününden ibaret bu yorumları esas alan Türk basınındaki hatalı değerlendirmeler de abesle iştigaldir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri'nden flaş Kıbrıs açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz