Diyarbakır'da 16 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristleri ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, operasyon düzenlenen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ve Hani ilçelerinin sınırları içerisinde kalan 16 kırsal mahallede 8 Mayıs'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 06.00'dan itibaren kaldırıldığı belirtildi.