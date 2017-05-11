FETÖ için tesettürden çıkıp mini etek giymiş

İddianamede şüpheli karı koca hakim Ömer Faruk Alkan ve Derya Alkan'ın İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim olarak görev yaptıkları, ancak 23 Temmuz 2016 tarihinde KHK ile HSYK tarafından meslekten ihraç edildikleri belirtildi. İddianamede Ömer Faruk Alkan'ın 29 Eylül 2014 tarihinde telefonuna Bylock yüklediğini tespit edildiği anlatıldı.

KATALOG EVLİLİK YAPTILAR

Başka dosyada şüpheli olan şüpheli Gülperi Göze ifadesinde karı- koca hakimler Ömer Faruk Alkan ve Derya Alkan'ın örgüt içersinde katalog evlilik usulü ile evlendiklerini belirtildi. Tanık sıfatıyla ifadesi alınan Çimen Kıtsuz da ifadesinde Derya Alkan ile hukuk fakültesinde iken aynı sınıf ve aynı anfide okuduklarını, Alkan'ın "ev ve semt ablalığı" yaptığını söyledi.

İddianamede Derya Alkan'ın üniversite döneminde örgütün evlerinde kaldığı ve bu evlerde ablalık yaptığı anlatıldı.

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan Ömer Faruk Satılmış da ifadesinde Derya Alkan'ı liseden tanıdığını, şüphelinin önceden başörtülü ve pardesülü olduğunu belirterek üniversite döneminde FETÖ'nün "ablalığını" yaptığını söyledi. Akademideki stajı sırasında Alkan'ı makyajlı ve mini etekli gördüğünü söyleyen tanık Satılmış sebebini sorduğunda Alkan'ın kendisine "bunu burada konuşmayalım" dediğini anlattı. (Vatan)