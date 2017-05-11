için 21 aday belirlendi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 10.5.2017 18:43 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 01:57
HSK için 21 aday belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu () için başvuran 83 aday üzerinde ve Adalet Karma Komisyonu çalışması tamamlandı. Aday sayısı 21'e indirildi.

16 Nisan'da gerçekleştirilen sonucu yürürlüğe giren paketide yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu()'nun üyelerinin değişikliğine ilişkin Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Komisyon, HSK'ya başvuran 83 aday sayısını yaptığı çalışma onucu 21'e indirdi. Adaylar; Yargıtay, Danıştay, Akademisyen ve avukatlar arasından belirlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, komisyonun belirlediği bu 21 adaydan 7'sini HSKya üye olarak seçecek. Bilindiği gibi Anayasa değişikliği çerçevesinde adli ve idari yargıdan 4 üye Cumhurbaşkanlığı tarafından seçilecek.Diğer iki üye Adalet Bakanı ve müsteşardan oluşuyor.

İŞTE O 21 ADAY

Yargıtay-1

Yaşar Şimşek

Mustafa çavuş

Yusuf Kuzu

Yargıtay-2

Mehmet Osmanoğlu

Mehmet Ademoğlu

Mustafa Kurtaran

Yargıtay-3

Alp Arslan

Ziya Dinler

Mahmut Kaya

Danıştay

Cafer Ergen

Cevdet Erkan

Emin Sınmaz

Akademisyen

İlhan Üzülmez

Ali Cengiz Köseoğlu

Abdülkerim Yıldırım

Avukat-1

Songül Yazar

Şerife Taşbaşı

Ülkü Soylu

Avukat-2

Hamit Kocabey

Ömer Faruk Aksoy

Ali Aydın Akpınar

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HSK için 21 aday belirlendi
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