HSK için 21 aday belirlendi

16 Nisan'da gerçekleştirilen Referandum sonucu yürürlüğe giren Anayasa paketide yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK)'nun üyelerinin değişikliğine ilişkin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu çalışmalarını tamamladı.
Komisyon, HSK'ya başvuran 83 aday sayısını yaptığı çalışma onucu 21'e indirdi. Adaylar; Yargıtay, Danıştay, Akademisyen ve avukatlar arasından belirlendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, komisyonun belirlediği bu 21 adaydan 7'sini HSKya üye olarak seçecek. Bilindiği gibi Anayasa değişikliği çerçevesinde adli ve idari yargıdan 4 üye Cumhurbaşkanlığı tarafından seçilecek.Diğer iki üye Adalet Bakanı ve müsteşardan oluşuyor.
İŞTE O 21 ADAY
Yargıtay-1
Yaşar Şimşek
Mustafa çavuş
Yusuf Kuzu
Yargıtay-2
Mehmet Osmanoğlu
Mehmet Ademoğlu
Mustafa Kurtaran
Yargıtay-3
Alp Arslan
Ziya Dinler
Mahmut Kaya
Danıştay
Cafer Ergen
Cevdet Erkan
Emin Sınmaz
Akademisyen
İlhan Üzülmez
Ali Cengiz Köseoğlu
Abdülkerim Yıldırım
Avukat-1
Songül Yazar
Şerife Taşbaşı
Ülkü Soylu
Avukat-2
Hamit Kocabey
Ömer Faruk Aksoy
Ali Aydın Akpınar