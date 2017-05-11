İstanbul Jandarması’ndan operasyon: Lüks villayı kenevirhaneye çevirmişler!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul Sarıyer'de bulunan üç katlı lüks villanın tüm pencerelerinin ışık almayacak şekilde siyah branda ile kapatılmış olduğu ihbarı üzerine villayı takibe aldı. Ekipler yakın takip ardından lüks villaya operasyon düzenledi. Kenevirhaneye dönüşen ve çevresine yoğun kenevir kokusu yayan villada çok sayıda hint keneviri ile yetiştirilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

DEV DÜZENEK VE UYUŞTURUCU MADDELERİ

Baskında, 20.6 gr kubar esrar, 31 kök kenevir, 0.8 gr tohum, 4 adet naylon poşet içerisinde 6 bin 835 gr kurutulmuş esrar maddesi, 2 adet sarma paketi, 3 adet öğütücü, 120x240 ebatlarında 3 adet siyah renkli sera olarak kullanılan çadır ve bu çadırlara ait 3 adet reflektör, 2 adet balast, 3 adet karbon filtresi, 1 adet nem cihazı, 1 adet nemlendirme motoru, 2 adet havalandırma motoru, 2 adet 1bin wt'lık projektör, 1 adet klima, 2 adet nem ölçer ile 1 adet tohumdan fide yetiştirmek amacıyla yapılan düzenek ele geçirildi.

GÖZALTI

Baskında, evde bulunan ve kenevirlerin yetiştirilmesinden sorumlu olduğu değerlendirilen O.K. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi.