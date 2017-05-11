sorumlusu yakalandı!

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 11.5.2017 18:59 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 20:17
DHKP-C Kağıthane sorumlusu yakalandı!

’da düzenlenen operasyonda tabanca ve pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü ’nin sorumlusu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü 'ye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında C.İ. adlı hücre üyesini yakalayarak gözaltına aldı.

Merkez Mahallesi'nde bir evde gizlendiği belirlenen C.İ., güvenlik güçlerince takibe alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından üç gün önce düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli C.İ. gözaltına alındı.

Zanlının yakalandığı adreste yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 66 adet 9 mm fişek, 54 adet kartuşun ele geçirildi.

Hücre üyesi olduğu ileri sürülen C.İ.'nin yapılan sorgusunda değişik tarihlerde korsan gösterilere katıldığı ve örgüt adına çok sayıda eylemde bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
DHKP-C Kağıthane sorumlusu yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz