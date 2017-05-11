DHKP-C Kağıthane sorumlusu yakalandı!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında C.İ. adlı hücre üyesini yakalayarak gözaltına aldı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir evde gizlendiği belirlenen C.İ., güvenlik güçlerince takibe alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından üç gün önce düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli C.İ. gözaltına alındı.

Zanlının yakalandığı adreste yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 66 adet 9 mm fişek, 54 adet kartuşun ele geçirildi.



Hücre üyesi olduğu ileri sürülen C.İ.'nin yapılan sorgusunda değişik tarihlerde korsan gösterilere katıldığı ve örgüt adına çok sayıda eylemde bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.