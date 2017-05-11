Son dakika haberi: Sinop'ta füze denemesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Bora Füzesi'nin ilk denemesi başarıyla gerçekleştirildi' dedi.

Bakan Işık, Bora Füzesi'nin atışına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Sinop'ta 280 km menzilli Bora Füzemizin yeni bir atışı yapıldı. Şu dakikalar içerisinde Karadeniz'deki hedefine düşmek üzere. Türkiye artık kendi füzesini yapıyor. Daha iyisini yapmak için büyük bir özgüven kazandık. Şu anda atış devam ediyor. Sinop'tan Karadeniz'in içine başarılı bir atış gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, A Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"EKİM 2015'TEN BU YANA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 10 BİN 100'Ü GEÇTİ"

Su anda Türkiye terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyor. Bu mücadeleyi yaparken en az zararı görmek için teknolojiyi kullanmak durumundasınız. Şu anda teröristleri adım adım takip ediyoruz. İHA'lar bu anlamda Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Şu anda sıcak politik atmosfer nedeniyle bunların kıymetini bilemeyebiliriz ama ileride terörle mücadele tarihi yazılırken büyük bir başarı hikayesi olarak tarihe geçecek. Teröristler için artık tek bir yol var, ya teslim olacaklar ya da akıbetlerine razı olacaklar. 23 Ekim 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 bin 100'ü geçti.