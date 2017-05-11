Tarsus’ta FETÖ şüphelisi 14 kişi tutuklandı

İHA

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Giriş Tarihi: 11.5.2017 21:03
Tarsus’ta FETÖ şüphelisi 14 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, FETÖ/PDY şüphelisi 14 sağlık görevlisi tutuklandı.

9 Mayıs 2017 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık çalışanları yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında aralarında daha önce açığa alınıp görevlerine iade edilen doktor, hemşire ve röntgen teknisyenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı

Mahkemeye çıkan şüphelilerden 14 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Tarsus’ta FETÖ şüphelisi 14 kişi tutuklandı
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