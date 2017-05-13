Erdoğan Muğla'daki kaza için tedbir vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Muğla'da yaşanan trafik kaza
sına ilişkin açıklama yaptı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı fevkalade müteessir olduğunu ifade eden Erdoğan, mesajında "Kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum"
ifadelerini kullandı.