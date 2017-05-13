Muğla'daki için tedbir vurgusu yaptı

ANKA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.5.2017 15:37
Erdoğan Muğla'daki kaza için tedbir vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Muğla'daki ya ilişkin, "Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı , Muğla'da yaşanan trafik sına ilişkin açıklama yaptı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı fevkalade müteessir olduğunu ifade eden Erdoğan, mesajında "Kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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Erdoğan Muğla'daki kaza için tedbir vurgusu yaptı
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