Kırılma noktası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Çin ve ABD'yi kapsayan ziyaretleri öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi:
ÜST DÜZEYDE GÖRÜŞME:
Daha önce öncü ekibi ABD'ye göndermiştik, oralarda ön görüşmeleri yaptılar ve heyetimiz döndü. Şimdi de biz en üst düzeyde Sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz ki bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde (kıymetinde) olacaktır. Bu bakımdan önemli.
DEAŞ İLE BİZ MÜCADELE EDİYORUZ:
YPG'ye verilen silah destekleri sıradan silahlar değil ağır silahlar. Bunların bütün belgeleri elde, bunu kendileri de kabul ediyor. Bu tabii bizim ABD ile olan stratejik ilişkilerimize, stratejik mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Biz tabii bunların olmasını arzu etmeyiz, bunları ifade edeceğiz, bunları görüşeceğiz. Biz ne diyoruz, bölgede DEAŞ'la mücadele mi? DEAŞ'la mücadeleyi şu anda en üst düzeyde veren biziz. Türkiye'den başka DEAŞ ile bu denli mücadele veren var mı, yok. Hepsi işin lafını yapıyor.
NE ABD NE RUSYA'YA TEHDİT VAR:
Türkiye'de içerideki terör örgütleri, hepsiyle bu mücadeleyi amansız bir şekilde verdik, veriyoruz. Kandil'de de vereceğiz, burada da vereceğiz. Suriye'nin neresi olursa olsun oralarda da vereceğiz. Durmak yok. Daha önce de söyledim. Malum Irak'ta bir operasyonumuz oldu. Telafer ve Sincar bu bölgelerde ama dedik ki 'Aynısını bir gece ansızın nerede ne görürsek oraya da gelebiliriz, gidebiliriz.' Bunu yapmazsak bize olan tehdit devam edecektir. Bu bölgede ne Amerika'ya tehdit var ne Rusya'ya tehdit var. Tehdit bize, tehdit o ülkenin kendi insanlarına. Peki, tehdit bize olduğuna göre başkalarına ne? Eğer bir iyilik yapacaklarsa şu anda biz, ABD ile NATO'da beraberiz. Dolayısıyla NATO'da ittifak halinde olduğumuz böyle güçlü bir ülke, herhalde güçlü bir ortağıyla bu bölgede çok daha farklı adımları bizimle atmalı.
TERÖRİSTLERİ YANLARINA YAKIŞTIRAMIYORUZ:
Asla biz terör örgütünü Amerika'nın yanına veya Amerika'yı terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz. Bunu doğru da bulmuyoruz. Aynı şeyi Sayın Putin'e söylediğim için burada da söylüyorum, Rusya'ya da yakıştıramıyoruz. (Putin) Onun da bunlarla hareket etmesine veya edeceğine inanmıyoruz. Kendileri de bunu bize zaman zaman ifade ettiler.
DEDİKODU MESABESİNDE GELİŞMELER:
(Törer örgütü YPG'ye destek) Bu ziyaretimizde bunların büyük ölçüde inşallah hallolacağına inanıyorum ve şu ana kadar gelen bütün bilgileri adeta dedikodu mesabesinde görmek istiyorum. Bunun altını çiziyorum ve bu ziyaretin de bu noktada inşallah bir kırılma noktası olacağını düşünüyorum.
FETÖ ELEBAŞISININ İADESİ
ABD KULUÇKA YUVASI HALİNE GELMEMELİ
Ben Sayın Trump'la bunları etraflıca tabii ki görüşeceğim. Sayın Trump'ın burada iradesini tabii çok önemsiyorum. O işi sonuna kadar kovalayacağız. Bana göre ABD, FETÖ'nün adeta bir kuluçka yuvası haline gelmemeli. Biliyorsunuz, kaçanların adeta gittiği, barındığı bir yer konumunda. Avrupa'da da Almanya, birinci derecede onların barındığı yer halinde. Zaten kendisinin ifadesi var, 'Dünyada 170 ülkede bizim faaliyetlerimiz var' diyor. O tabii işin iyi niyetle ambalajlanmış şekli. Onların arkasında nelerin yattığını bu ülkede 15 Temmuz'u yaşayanlar gayet iyi biliyorlar.
BRÜKSEL BELEDİYE BAŞKANI'NIN SÖZLERİ
ZİRVEYE GİDİYORUM ZIRVAYA DEĞİL
Kendisi NATO'nun bir mensubu değil, NATO adına konuşacak birisi de değil o kendi işine baksın. Brüksel sokaklarını nasıl temizleyeceğini düşünsün. Bıraksın da bu işleri üst düzeydeki Belçika'nın NATO'daki temsilini üstlenen kişiler konuşsun. Ben ne Brüksel Belediyesi'ni ziyarete gidiyorum ne de Brüksel'deki Belçika yetkililerini ziyarete gidiyorum. Ben NATO'daki zirveye katılacağım olay budur. Ha gücü şuna yetiyorsa ben NATO Zirvesi'ne Erdoğan'ı sokmam diyorsa buna gücü Belçika yetkililerinin yetiyorsa çıksınlar bunu açıklasınlar ben zirveye gidiyorum zırvaya değil. Dolayısıyla atacağımız adımın nerelere tekabül ettiğini gayet iyi biliriz. Bunlarınki zırvalama başka bir şey değil. Biz görevimiz yaparız; NATO Zirvesi'nde bütün bunlar A'dan Z'ye gündeme gelecek, NATO niçin var, bunları konuşacağız. Eğer NATO terörle mücadelede bir rol almayacaksa niye var? Hepsini dile getireceğiz.