Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında Bursa'da yakalanan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Bursa'da 26 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda 66 kişi yakalanmış, iki grup halinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü tutuklanmış, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Serbest kalan 13 kişiden 10'u hakkında cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.

Böylece yakalanan 66 kişiden 62'si tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalmış oldu.