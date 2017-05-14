Kargo gemisi yan yattı

Giriş Tarihi: 14.5.2017 17:25 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 17:26
Kargo gemisi yan yattı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ndeki Çelebi Limanı'nda, Ali Ağa adlı genel kargo gemisi, yükleme yapıldığı sırada yan yattı. Olayda gemi mürettabatı ve liman görevlileri olmak üzere 12 kişi hafif yaralandı, yaralılardan 10'u ayakta tedavi edilirken 2' si hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ndeki Çelebi Limanı'nda, genel kargo gemisi, hatalı yükleme nedeniyle yan yattı. Geminin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Aliağa Limanı'ndan, Bandırma Çelebi Limanı'na boş konteyner almaya gelen 70 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde 1998 grostonluk 'Ali Ağa' isimli genel kargo gemisi, iddiaya göre hatalı yükleme yapıldığı için yan yattı. Liman işletmesinin müdahale ettiği geminin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Olay sırasında, gemi mürettebatı ve liman görevlileri olmak üzere toplam 12 kişi hafif yaralandı. Bunlardan 10 kişi ayakta tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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Kargo gemisi yan yattı
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