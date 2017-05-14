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Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü mesajı
nda annesi merhume Tenzile Erdoğan'a duyduğu özlemini dile getirirken, "Bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum" dedi. Erdoğan mesajında özetle şu ifadeleri kullandı:
Annelik, sadece, bir çocuğu dünyaya getirmekten ibaret değildir. Anne, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir. Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü bir annelik vardır.
İdareciler ve yöneticiler olarak bizler de annelerimizden öğrendiğimiz sabrı ve fedakârlığı kendimize şiar edinmek; insanlarımızı herhangi bir karşılık beklemeden, yürekten sevmek durumundayız.
Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz.
Hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum.
Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.