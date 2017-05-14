Teröristbaşının suikast korkusu

HALİT TURAN
HALİT TURAN

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Giriş Tarihi: 14.5.2017
Teröristbaşının suikast korkusu

Gizli tanık başpolis “Kartal”, Gülen’in Ankara’dan yıllık izin alarak Pensilvanya’ya giden polislerce korunduğunu anlattı: Gülen, müritleriyle yaptığı sohbetlerde bile korunmasını istiyordu

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin bir dönem abiliğini yapan başpolis örgüt hakkında önemli bilgiler verdi. Tanık koruma programına alınarak "Kartal" kod adı verilen itirafçı, 17-25 Aralık kumpasları sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğünün şubelerinden sorumlu A.M., Güvenlik Daire Başkanlığından sorumlu D.K. ile birlikte Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki çiftliğe gittiklerini anlattı. 3 ay kaldıkları evde teröristbaşı Fetullah Gülen'i koruduklarını, kendilerinden öncede koruma görevi yapan polis memurları grubunun Gaziantep Bölgesinden geldiğini belirten tanık, Fetullah Gülen'i yakından takip ederek düzenlediği sohbet toplantılarına da katıldıklarını belirtti.
Yıllık izin alarak sırayla Gülen'i korumaya gittiğini belirten tanık, "17-25 Aralık kumpaslarından sonra yanına gittiğimizde kendisini korumamızı ve sohbet toplantılarına katılmamızı bizzat Fetullah Gülen istedi. Kendisine yönelik suikast yapılacağı yönünde ihbarlar geldiğini ve bu sebeple tedbirli olduğunu anlattı" dedi.

DERNEKTE POLİS ATAMASI
Gizli tanık "Kartal", bağlı olduğu örgüt yöneticisine Ankara Emniyetinin Polis yapılanmasına ilişkin bilgiler verdiğini, Demetevler'de bulunan Polis Emekliler Derneği'nde yapılan toplantılarda ise Ankara'da göreve başlayan polislerin örgüt tarafından istedikleri birime atanmasının kararlaştırıldığını anlattı.
Gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda Aksaray merkezli yapılan operasyonlarda Emniyet Genel Müdürlüğü Şubelerinden sorumlu zanlılarında aralarında bulunduğu 15 örgüt imamı gözaltına alındı.
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Teröristbaşının suikast korkusu
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