Flaş açıklama geldi! 38'i ölü, 3'ü sağ olarak etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı 8-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 483 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 118 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 kişi, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 767 kişi, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



"52 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 38'i ölü, 11'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi.

"NARKO SOKAK OPERASYONU KAPSAMINDA 81 İLDE YAPILAN OPERASYONLARDA BİN 238 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"



Dönem içerisinde, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan korunmaları maksadıyla, sokak satıcılarına yönelik planlı çalışmalar ile Narko Sokak Operasyonu kapsamında 81 ilde yapılan operasyonlarda bin 238 kişi gözaltına alındı.



"81 İLDE 10 BİN 273 PERSONELİN KATILIMIYLA "ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİM UYGULAMASI-2" YAPILDI"



Ayrıca, 81 ilde 10 bin 273 personelin katılımıyla çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini yapabilmeleri amacıyla 6 bin 74 okul ve çevresinde (okul servis araçları, kahvehane, internet kafe, oyun salonu, parklar vb.) "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-2" yapıldı.



"SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA 57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"



Siber Suçlarla Mücadelede; FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 341 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 558 kişiden 57'si gözaltına alındı.