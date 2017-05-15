Raporda ortaya çıkan korkunç gerçek! 17 yaşındaki kızı...

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "PKK/KCK Terör Örgütü'nün Suriye Kolu: PYD/ YPG" başlıklı 68 sayfalık Mayıs 2017 tarihli raporda, örgütün ortaya çıkışı, yapısı, yöneticileri ve eylemlerine dair çarpıcı bilgilere yer verildi.

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre Türkçe ve İngilizce hazırlanan raporda, PYD/YPG terör örgütünün 2011 yılı sonrası Suriye'de yaşanan iç savaş koşulları nedeniyle doğan otorite boşluğu sonucu terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla bizzat PKK tarafından kurulduğu kaydedildi.

17 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞU İNFAZ EDİLDİ

PYD/YPG'nin Türkiye'ye yönelik son 3 ayda 14 saldırı gerçekleştirdiği ifade edilen raporda, örgütün kadın ve çocuk istismarına da dikkat çekildi. Raporda, çok sayıda kız çocuğunun kaçırılarak Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına götürüldükleri ifade edildi.

17 yaşındaki bir kızın PKK kampından 9 kez kaçma girişiminde bulunduğu için silahla başından vurularak infaz edildiği belirtilen raporda, 51'i çocuk, 43'ü kadın ve işkenceyle öldürülen 16 kişi dahil toplam 407 sivilin PYD/YPG tarafından hayatlarına son verildiği vurgulandı. Ocak 2016'ya kadar 88'i kadın bin 651 kişinin örgüt tarafından alıkonulduğuna dikkat çekilerek, YPG'nin kendisine rakip gördüğü bazı yapılanmalara mensup kişileri de infaz ettiği dile getirildi.

FAİLİ MEÇHULLER VAR

Raporda, YPG'nin etkin olduğu bölgede çözülemeyen çok sayıda cinayet ve kaybolma olayı olduğu ifade edilerek, 9 yerleşim yerinin örgüt tarafından yıkıldığı, 19 köyün yok edildiği ve en az 49 yerleşim yerindeki halkın sürgün edildiği vurgulandı.

Raporda PKK/KCK ile PYD/ YPG'nin aynı örgüt olduğuna dair bilgiler verilerek örgütün kontrolünde bulunan Telabyad'ın girişinde PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterinin asılı olduğu, Afrin'de de Öcalan'ın posterlerinin kentin bazı noktalarına asıldığı fotoğraflarla anlatıldı.