Yargı imamına Balyoz telefonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu FETÖ
ile irtibatı belirlenen ve bu sebeple meslekten ihraç edilen bir grup öğretmene yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir bulgu elde etti. FETÖ'nün yargı yapılanmasının önemli isimlerinden Beşiktaş Adliyesi'nin eski özel yetkili Başsavcı Vekili Fikret Seçen
'in FETÖ'nün yargı imamı ile telefon trafiği ortaya çıktı. Seçen'in Ahmet Kara ile 2010'da Balyoz operasyonlarının sürdüğü günlerde birçok kez telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Başsavcılık, Beşiktaş Adliyesi'nin eski özel yetkili Başsavcı Vekili Fikret Seçen'in eşi Zehra Seçen hakkında yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün yargı imamı Ahmet Kara'ya ulaştı. Meslekten ihraç edilen öğretmen Zehra Seçen'in 0538 440 .. .. numaralı telefonundan Ahmet Kara ile 2010'da çok sayıda görüşme yapıldığını belirledi. Seçen, bu görüşmelerin gerçekleştirildiği tarihte Beşiktaş Adliyesi'nde özel yetkili savcı olarak görev yapıyordu. Seçen, adliyenin 5'inci katında Zekeriya Öz ile aynı odayı paylaşıyordu. Seçen, bu görüşmelerden kısa süre sonra söz konusu adliyede Başsavcı Vekili yapıldı. MİT Kumpası dahil birçok FETÖ kumpası niteliğindeki soruşturma Seçen döneminde gerçekleştirildi. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında başka ile sürülen Seçen hakkında HSYK'nın örgüt soruşturması başlattığını öğrenir öğrenmez yurtdışına kaçmıştı. Seçen'in Atatürk Havalimanı'ndan Hollanda'ya uçtuğu belirlenmişti. MİT TIR'larını durduran dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nu da İstanbul'daki yasadışı dinleme skandalından Seçen kurtarmıştı.
Ahmet Kara
1 AYDA 3 UZUN SÜRELİ GÖRÜŞME YAPTILAR
Ahmet Kara'ya ait 0532 588 .. .. numaralı hatta yapılan aramaların FETÖ/ PDY'nin Balyoz kumpasını tezgahladığı 2010 yaz aylarına denk gelmesi dikkat çekti. Savcılığın yurtdışına kaçtığını belirlediği Zehra Seçen üzerine kayıtlı telefondan 8 Haziran 2010, 5 Mayıs 2010 ve 3 Mayıs 2010 günlerinde Ahmet Kara'nın arandığı ve uzun görüşmeler gerçekleştirildiği belirlendi.