Erdoğan, ABD'li kanaat önderlerini kabul etti

Giriş Tarihi: 17.5.2017 00:55
Erdoğan, ABD'li kanaat önderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray programının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne geçti ve burada ABD'li kanaat önderlerini kabul etti. Erdoğan, sivil toplum ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü.

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Erdoğan, ABD'li kanaat önderlerini kabul etti
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