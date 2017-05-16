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Erdoğan, ABD'li kanaat önderlerini kabul etti
Erdoğan, ABD'li kanaat önderlerini kabul etti
Giriş Tarihi: 17.5.2017
00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray programının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne geçti ve burada ABD'li kanaat önderlerini kabul etti. Erdoğan, sivil toplum ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü.
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Erdoğan, ABD'li kanaat önderlerini kabul etti
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